Ter Mors wint 1000 meter en eindigt als tweede

38 min geleden ANP

Jorien ter Mors is bij het eerste Europees kampioenschap sprint als tweede geëindigd. De Nederlandse schaatsster won zondag op overtuigende wijze de afsluitende 1000 meter, maar haar tijd van 1.14,88 was net niet genoeg om de Tsjechische Karolina Erbanova (1.15,83) in de eindstand voorbij te gaan.