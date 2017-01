Juventus heeft nog wel twee wedstrijden tegoed, waaronder het thuisduel met Bologna van zondagavond.

De ploeg van Luciano Spalletti dankte de minimale winst in Genoa aan een speler van de tegenpartij. Verdediger Armando Izzo werkte de bal na ruim een half uur spelen in eigen doel, en dat bleek de enige goal van de wedstrijd. Strootman speelde de hele wedstrijd en kreeg in de tweede helft een gele kaart.

Kishna

Stadgenoot Lazio deed goede zaken in de subtop. Stefan de Vrij en Wesley Hoedt speelden samen de hele wedstrijd centraal achterin en zagen hoe spits Ciro Immobile de thuisclub in de slotminuut de 1-0 zege bezorgde. Na een half uur spelen had Lucas Biglia al een strafschop gemist voor Lazio. Ricardo Kishna maakte de winnende treffer ook van dichtbij mee. De linksbuiten viel een kwartier voor tijd in.

Letschert

Timo Letschert sprokkelde met Sassuolo een punt in de strijd tegen degradatie. De Nederlander speelde de hele wedstrijd, maar kwam met zijn ploeg niet tot scoren tegen Torino: 0-0.