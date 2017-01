De kopman van Team LottoNL-Jumbo was in de Friese schaatstempel weer eens een klasse apart. Dankzij een degelijke 500 meter (achtste in 36,81), een uitstekende 5000 meter (eerste in 6.10,58) en een sterke 1500 meter (tweede in 1.46,55) hoefde de recordkampioen op de 10.000 meter (eerste in 13.06,30) niet meer tot het uiterste te gaan.

Kramer liet zich na zijn machtsvertoon in Heerenveen verleiden tot een kijkje in de toekomst. "Ik denk niet dat dit mijn laatste EK allround was. Zoals het nu gaat, denk ik dat ik na de Olympische Spelen in 2018 in Zuid-Korea nog een of twee jaar doorga. Nee, de Winterspelen van 2022 ga ik, denk ik, niet meemaken. Maar ik pin me nog nergens op vast."

'Tien is mooier'

Kramer zou in principe in 2019, als de eerstvolgende EK allround op het programma staat, zijn tiende titel kunnen bemachtigen. "Ja, tien is een mooi getal, mooier dan negen", beaamde hij met een lach. "Tien keer EK-goud zou ook zeker kunnen, maar het is geen doel op zich. Ik schaats voor de lol, voor het plezier dat ik eraan beleef. Niet voor het aantal titels dat ik win."

Door zijn aanhoudende succes als allrounder en zijn herwonnen kracht op de 1500 meter en ook op de 10.000 meter geniet Kramer volop van de "tweede fase" in zijn schitterende loopbaan. "Ik heb natuurlijk ook mindere jaren gehad. Toen was het plezier uiteraard minder. Ik weet hoe moeilijk dit vak is. Maar ik weet ook hoe mooi het is, zeker als je wint. Zolang het goed gaat en de lol de boventoon voert, ga ik door. Maar als ik achteruit ga rijden, ben ik meteen weg."