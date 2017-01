PSV-aanwinst: 'Wist dat ik dit kon'

"Ik wist wel dat ik negentig minuten kon spelen", zei de middenvelder tegen Omroep Brabant. "En de staf ook. We hebben het goed overlegd van tevoren, dus dit is prima zo", zei Van Ginkel, die dit seizoen lang geblesseerd aan de kant stond.

Uitzoeken

De 24-jarige middenvelder nam tegen de Duitsers na rust de openingsgoal voor zijn rekening. "Ik ontving de bal van Steven Bergwijn, had één aanname nodig en kreeg hem goed mee. Daarna kon ik de hoek uitzoeken en hij ging er lekker in", zei Van Ginkel, die zich vorig seizoen ook uiterst trefzeker in het shirt van PSV toonde.

"De eerste helft waren zij behoorlijk fel. Bij ons ging het ook redelijk, alleen soms niet altijd met druk zetten", zag de doelpuntenmaker al een puntje dat voor verbetering vatbaar is. De wedstrijd van gisteren was wat minder, maar we hebben een goede week gehad, waarin we goed getraind hebben. Iedereen is klaar voor volgende week."