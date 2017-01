Trainer Luis Enrique was voor de winterstop al niet vol lof over de Kroaat, die sinds 2014 in Camp Nou speelt. Met twee treffers en een assist liep Rakitic in de eerste seizoenshelft niet over van rendement, waarna hij zichzelf tijdens de laatste twee competitieduels van 2016 op de reservebank terug vond, en geen speeltijd kreeg.

Manchester City

Die kreeg Rakitic wel in de daaropvolgende bekerwedstrijden tegen Hercules en Athletic Bilbao, maar voor de eerste de beste competitiewedstrijd in 2017 werd de Kroaat buiten de groep gelaten. Volgens Spaanse media mag de middenvelder vertrekken uit Barcelona, en zou Manchester City in de markt zijn voor de multifunctionele speler.

Mocht het tot een overgang komen, dan krijgt Rakitic in het Etihad Stadium Pep Guardiola als coach. De twee werkten niet samen bij Barcelona, waar Guardiola in 2012 vertrok als coach.