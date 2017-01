Op zijn Facebookpagina zei hij te veel tegenwerking te ondervinden van zijn vroegere zaakwaarnemer Andre Boskamp, die hem al vier jaar dwarszit.

Westra (34) is acht jaar op het hoogste niveau actief geweest. Zijn grootste zeges behaalde hij in Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Dauphiné waar hij etappes op zijn naam schreef. Afgelopen seizoen won hij de het eindklassement van de Driedaagse De Panne. Westra maakte verder deel uit van de ploeg rond Vincenzo Nibali die in 2014 de Tour won.