Dost scoorde in de 5e en 17e minuut voor zijn werkgever. Platiny redde na rust de eer voor de gasten. Bij Sporting moest Elias met twee gele kaarten in de slotfase het veld ruimen.

Foto: EPA

Dost passeert Andre Silva en Moussa Marega en is nu met 11 goals in zijn eentje topscorer van Portugal. Voor dat aantal goals had de van Wolfsburg overgekomen spits slechts 13 duels nodig. Sporting komt overigens ondanks zijn goals niet verder dan de 4e plek. Koploper Benfica heeft 8 punten meer dan de groen/witte formatie.