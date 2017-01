premium

Toptennis terug op 't Melkhuisje

1 uur geleden ANP

Na 23 jaar is er in mei weer toptennis te zien bij HLTC ’t Melkhuisje in Hilversum. Van 18 tot en met 20 mei komen Robin Haase, een tweede Nederlander en twee buitenlandse spelers in actie tijdens de eerste Melkhuisje Masters. Het compacte, driedaagse evenement staat geheel in het teken van de voorbereiding op Roland Garros, dat een dikke week later in Parijs begint.