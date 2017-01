premium

Bekele gaat voor wereldrecord in Londen

35 min geleden ANP

De Ethiopische atleet Kenenisa Bekele gaat in april in Londen een nieuwe poging doen het wereldrecord op de marathon in handen te krijgen. De 34-jarige Bekele, veelvoudig olympisch- en wereldkampioen op de 5000 en 10.000 meter, voert het startveld aan dat de Engelse organisatie maandag presenteerde. Bekele won in september de marathon van Berlijn in 2.03.03, zes seconden boven het wereldrecord van de Keniaan Dennis Kimetto.