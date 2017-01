'Janssen moet niet gefrustreerd raken'

Pochettino wijst er op dat Janssen tijd nodig heeft om zich aan te passen en op het niveau te komen dat hij nodig heeft, "maar het klopt dat hij aan het worstelen is".

"Janssen is erg jong, het is een andere competitie, hij moet zijn spel aanpassen en hard werken en niet gefrustreerd raken over zijn optreden," tekent Daily Express op uit de mond van de Argentijnse trainer. "Wij als staf proberen de spelers zoveel mogelijk te ondersteunen. En wij proberen hem op het niveau te krijgen dat de ploeg nodig heeft."

Janssen mocht tegen Aston Villa voor het eerst sinds 19 november weer eens beginnen bij de Spurs. Daarna raakte hij geblesseerd aan zijn enkel en moest hij het met invalbeurten doen. Tot nu toe scoorde Janssen, topschutter van afgelopen seizoen in de eredivisie, slechts één keer voor de Spurs.