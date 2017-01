De organisatie heeft bekendgemaakt dat ook de route van Uyuni naar Salta (in Argentinië) over 892 kilometer op een andere manier verreden zal worden. 492 kilometers zouden op tempo verreden worden, maar ongeveer 72 daarvan worden geschrapt omdat er een rivier is overstroomd.

Dat geldt tenminste voor de motoren, quads en auto’s. Voor deelnemers in truck houdt de klassementsproef al na 174 kilometer op. Zij moeten vervolgens een lange verbindingsroute naar Salta afleggen.