Lewerissa terug bij Leeuwinnen

41 min geleden ANP

Voetbalster Vanity Lewerissa keert na ruim een jaar afwezigheid terug in de nationale selectie van Oranje. Sarina Wiegman, de interim-bondscoach na het ontslag kort voor kerst van Arjan van der Laan, neemt de 25-jarige aanvalster van PSV mee naar een trainingsstage in Spanje. De Nederlandse voetbalsters verblijven tussen 16 en 25 januari in La Manga, waar ze oefeninterlands spelen tegen Roemenië en Rusland.