Aanleiding voor deze tweet is het beklag dat Albert tegenover het Belgische persbureau Belga doet. ,,Het is bizar dat Mathieu’s vader Adrie meehelpt het parcours in Bieles uit te zetten”, aldus de directeur-sportief van Van Aert.

Albert: ,,Ik vind het vreemd dat Adrie deze en komende week de WK-organisatie bijstaat. Stel je voor dat Patrick Lefevere een paar keer voor het WK wielrennen om advies wordt gevraagd door de organisatie. Dat zouden de andere renners en ploegleiders toch bizar vinden. Patrick of zijn ploegleider zouden toch altijd een parcours uitstippelen dat in het voordeel is van hun renners. Wel, ik kan me nu niet van de indruk ontdoen dat Adrie dat ook in Luxemburg zal doen voor Mathieu. Zijn daar geen regels voor? Mag iedereen zomaar zijn zegje doen?”

Van der Poel reageerde via Twitter: ,,Toen Wout wereldkampioen werd in Hoogerheide op het rondje dat mijn vader had uitgezet, hoorde ik niemand! Altijd klagen. Janker”, doelde de Nederlandse topveldrijder op de wereldtitel die Van Aert in 2014 bij de beloften behaalde.