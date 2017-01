'Kramer is nog nooit zo goed geweest’

Behalve de lange afstanden beheerst Kramer inmiddels ook de 1500 meter, de afstand waarmee hij jarenlang een haat-liefdeverhouding had. „Sven schaatst nu meer op souplesse dan in zijn jaren bij TVM, toen hij teveel met spierballen rondreed", aldus Ritsma, die de Fries 8 punten geeft. "Hij zit nu op een punt dat hij over ruim een jaar bij de Spelen van Pyeongchang voor meer goud kan gaan dan alleen op de vijf en tien kilometer. Ook op de 1500 meter is hij een serieuze kandidaat.”

Overzicht Schaatser van het Jaar

Ab Krook

,,Zowel Ireen Wüst als Sven Kramer was weer absolute top , Kai Verbij reed een stabiele wedstrijd, Yvonne Nauta is weer terug op niveau en een aanwinst bij de vrouwen.

Sven Kramer 10

Kai Verbij 9

Kjeld Nuis 5

Jan Blokhuijsen 4

Ronald Mulder 2

Ireen Wüst 10

Jorien ter Mors 6

Antoinette de Jong 6

Marrit Leenstra 4

Yvonne Nauta 4

Yvonne van Gennip

,,De nieuwe opzet van het gecombineerde EK allround en sprint is in mijn ogen geslaagd. Er dient nog wel even naar de juiste programmering gekeken te worden. Niet alleen van de EK’s zelf, maar ook naar het vierjarige totaalprogramma. De kampioenen lieten een hoog niveau zien. Absolute klasse van Sven Kramer en Ireen Wüst, terwijl Kai Verbij constant presteerde en veel potentie heeft om nóg beter te worden. Ook Jorien ter Mors liet zien waartoe ze in staat is. Als ze op de eerste 500 meter niet zoveel tijd had laten liggen, had zij ook haar EK kunnen winnen.”

Sven Kramer 10

Kai Verbij 9

Jan Blokhuijsen 5

Kjeld Nuis 4

Douwe de Vries 2

Ireen Wüst 10

Jorien ter Mors 8

Antoinette de Jong 5

Marrit Leenstra 4

Yvonne Nauta 3

Jochem Uytdehaage:

,,Het was een mooi dubbel schaatsweekend. De hoogtepunten? Jorien Ter mors die het verprutst op de eerste dag en heel dichtbij komt op dag twee. Dit samen met de mispeer van Kjeld Nuis bij de mannen. Hieruit blijkt weer dat je vier goede races moet rijden om kampioen te worden en dat is wat Kai Verbij deed. De terechte kampioen van dit weekend op de sprint. Bij het allrounden bleek de suprematie van Ireen Wüst en Sven Kramer weer eens. En hoe! Bij de mannen was de spanning in het toernooi niet supergroot, maar door twee fantastische races op de vijf en tien kilometer heb ik genoten van Sven Kramer. Jan Blokhuijsen is op de weg terug, maar het gat met Sven blijft groot.”

Kai Verbij 10

Sven Kramer 10

Jan Blokhuijsen 4

Kjeld Nuis 4

Ronald Mulder 2

Ireen Wüst 10

Jorien ter Mors 6

Antoinette de Jong 4

Marrit Leenstra 3

Yvonne Nauta 2

Annamarie Thomas

,,Dat Ireen Wüst en Sven Kramer oppermachtig zijn op allroundvlak is op zich geen nieuws meer, maar ze deden het toch maar weer. Kai Verbij is een eerste mooie winnaar van de EK sprint.Hij was het meest constant over de vier afstanden.”

Sven Kramer 10

Kai Verbij 8

Kjeld Nuis 6

Jan Blokhuijsen 4

Douwe de Vries 2

Ireen Wüst 10

Jorien ter Mors 7

Antoinette de Jong 6

Yvonne Nauta 4

Marrit Leenstra 3

Christine Aaftink

,,We hebben weer genoten van twee mooie toernooien waarbij de overheersing van de Nederlanders wel erg sterk was. Leuk toernooi, dat EK Sprint.”

Sven Kramer 9

Kai Verbij 9

Kjeld Nuis 5

Jan Blokhuijsen 5

Ronald Mulder 2

Ireen Wüst 10

Jorien ter Mors 6

Antoinette de Jong 6

Marrit Leenstra 4

Yvonne Nauta 4

Hein Vergeer

,,Een lang toernooi, maar wel fantastische topsport gezien met imponerende Sven Kramer en Ireen Wust.”

Sven Kramer 11

Kai Verbij 10

Jan Blokhuijsen 4

Kjeld Nuis 3

Ronald Mulder 2

Ireen Wüst 12

Jorien ter Mors 8

Antoinette de Jong 6

Marrit Leenstra 2

Yvonne Nauta 2

Jos Valentijn

,,Geslaagd experiment om EK allround en EK sprint te combineren, ondanks dat het een lange zit was. Maar je had als kijker wel de kans om op een willekeurig tijdstip in te stappen of te vertrekken. Sven Kramer levert altijd. Hoog niveau. En onverminderd gretig. Ireen Wüst was en is helemaal terug. En we hebben er in Kai Verbij een nieuw sprintidool bij, naast o.a. Kjeld Nuis en Ronald Mulder. Voor de breedte van de sport was het wel goed dat Karolina Erbanova het sprinttoernooi bij de vrouwen won.”

Sven Kramer 12

Kai Verbij 12

Kjeld Nuis 2

Jan Blokhuijsen 2

Ronald Mulder 2

Ireen Wüst 12

Jorien ter Mors 9

Antoinette de Jong 5

Marrit Leenstra 3

Yvonne Nauta 1

Rintje Ritsma

Het scheelde maar weinig of we hadden vier Europees kampioenen gehad. Jorien ter Mors werd nipt tweede. Jammer voor haar natuurlijk, maar het is vooral ook zorgelijk dat het buitenlandse schaatsen nog altijd achterblijft. Hopelijk is het een nieuwe wake-up call voor veel schaatsers richting volgend jaar.”

Sven Kramer 8

Kai Verbij 7

Jan Blokhuijsen 6

Kjeld Nuis 5

Douwe de Vries 4

Ireen Wüst 8

Jorien ter Mors 7

Antoinette de Jong 6

Marrit Leenstra 5

Yvonne Nauta 4

Hilbert van der Duim

,,Een leuk schaatsweekend. Maar waar blijft de concurrentie uit het buitenland? Kai Verbij heeft net als Sven Kramer en Ireen Wüst een constant toernooi gereden. Van Kjeld Nuis en Marrit Leenstra hadden we misschien toch meer verwacht. Jan Blokhuijsen is duidelijk op de weg terug.”

Kan Verbij 7

Sven Kramer 7

Kjeld Nuis 5

Jan Blokhuijsen 5

Douwe de Vries 1

Ireen Wüst 8

Jorien ter Mors 7

Antoinette de Jong 6

Yvonne Nauta 2

Marrit Leenstra 2

Publiek

Sven Kramer 10

Kai Verbij 8

Kjeld Nuis 6

Jan Blokhuijsen 4

Ronald Mulder 2

Ireen Wüst 10

Jorien ter Mors 8

Antoinette de Jong 6

Marrit Leenstra 4

Sanneke de Neeling 2

Schaatsklassement na EK’s

Volledige stand:

Mannen

1. Sven Kramer 437

2. Kjeld Nuis 323

3. Kai Verbij 274

4. Jorrit Bergsma 209

5. Dai Dai Ntab 161

6. Jan Blokhuijsen 91

7. Patrick Roest 85

8. Ronald Mulder 48

9. Jan Smeekens 47

10. Bob de Vries 33

11. Evert Hoolwerf 31

12. Erik Jan Kooiman 20

13. Thomas Krol 13

14. Douwe de Vries 9

15. Pim Schipper 9

16. Mats Stoltenborg 5

17. Gary Hekman 5

18. Jouke Hoogeveen 2

Vrouwen

1. Ireen Wüst 433

2. Marrit Leenstra 373

3. Jorien ter Mors 300

4. Antoinette de Jong 249

5. Melissa Wijfje 98

6. Carlijn Achtereekte 61

7. Marije Joling 52

8. Carien Kleibeuker 46

9. Irene Schouten 41

10. Yvonne Nauta 26

11. Linda de Vries 22

12. Manon Kamminga 16

13. Janine Smit 5

14. Suzanne Schulting 5

15. Bo van der Werff 4

16. Annouk van der Weijden 4

17. Sanneke de Neeling 4

18. Floor van den Brandt 3

19. Anice Das 1