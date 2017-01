Haase knap naar kwartfinale Auckland ten koste van Ferrer

De beste Nederlandse tennisser is bezig aan zijn tweede toernooi van dit seizoen. Vorige week in Doha verloor hij de eerste ronde van de Belg David Goffin. Maar in Auckland heeft hij nu zijn eerste twee overwinning te pakken.

De eerste, op de Nieuw-Zeelandse qualifier Finn Tearney , was eerder deze week niet zo bijzonder. Haase: ,,Die was niet top, maar wel fijn om te winnen. Het zijn hier altijd lastige omstandigheden met veel wind.’’

Maar zijn tweede zege, op de voormalige toptienspeler Ferrer, mag er zijn. De snelle Spanjaard is inmiddels 34 jaar oud, maar nog wel de nummer 21 van de wereld. ,,De eerste set was niet best, maar daarna kwam ik er goed in’’, laat Haase (ranking 58) weten. ,,Veel aspecten van mijn spel waren goed.’’

Haase speelt in de kwartfinale tegen de Portugees Joao Sousa (ranking 44). De twee speelden tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in de eerste ronde tegen elkaar en toen wist de Portugees in twee sets te winnen.

Haase doet volgende week als enige Nederlandse man mee aan de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar in Melbourne.