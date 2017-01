'Dakar-etappe afgelast vanwege 2 doden’

Dat heeft Etienne Lavigne, de director van organisator ASO, aangegeven in zijn toelichting bij de controversiële beslissing. Op dinsdagochtend ontstond een aardverschuiving nabij de provincie Jujuy als gevolg van noodweer.

Hierdoor werd niet alleen de route van de Dakar-karavan richting het rustpunt in Salta geblokkeerd, maar ook het dop Volcan getroffen. Er vielen twee doden, meer dan duizend mensen zijn geëvacueerd – aldus de Argentijnse nieuwszender Todo Noticias.

Humanitair

"Het is erg jammer, maar gezien de humanitaire situatie – zeker met twee doden – in het dorp is de wedstrijd nu minder belangrijk”, aldus Lavigne. "We hopen vooral dat de andere etappes wel voorspoedig zullen verlopen. Verder kijken we of we de lokale autoriteiten kunnen helpen, onder meer door onze sanitaire voorzieningen aan te bieden.”

De negende etappe is de vijfde op rij van deze Dakar-rally die wordt ingekort of afgelast, als gevolg van noodweer boven Bolivia en het noorden van Argentinië. Volgens de directeur van ASO is het ook logistiek onhaalbaar om op woensdag wedstrijdkilometers te maken, omdat de karavaan lange tijd heeft vastgestaan. Via een omweg kwamen de eerste deelnemers en hulpvoertuigen dinsdagavond laat pas in Salta aan.

Plan B

Lavigne bestrijdt echter dat de wedstrijd niet goed voorbereid zou zijn: “We kunnen moeilijk zaken vier dagen vooruit plannen, al weten we dat het hier veel kan regenen in deze tijd van het jaar. We maken wel een plan B maar niet overal is rekening mee te houden.”

Door het wegvallen van de zesde en negende etappes en het inkorten van drie andere, zullen de deelnemers maximaal pakweg 2500 van de 4000 geplande wedstrijdkilometers rijden voor deze editie van de Dakar-rally.