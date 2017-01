Bertens nu tegen Mertens in Hobart

Bertens is als nummer één geplaatst in Hobart en ondervond in de tweede ronde weinig problemen tegen de Wit-Russische Galina Voskoboeva. Na één uur en tien minuten stapte de nummer 22 van de wereld als winnares van de baan: 6-1, 6-4.

In de kwartfinale speelt Bertens tegen de 21-jarige Belgische qualifier Eline Mertens. Zij staat als nummer 127 van de wereld genoteerd, maar wist verrassend van de geplaatste Française Kristina Mladenovic te winnen.

Het evenement in Hobart is één van de voorbereidingstoernooien op de Australian Open, volgende week in Melbourne.