Ook Ritsma kritisch over EK schaatsen

„Ik heb hele mooie wedstrijden gezien, maar ik vind niet dat je publiek zo lang op de tribunes moet laten zitten. Het Nederlandse schaatspubliek is trouw, maar de vraag is of het de volgende keer weer zo massaal terugkomt. Ik kan me haast niet voorstellen dat iedereen zo’n lange wedstrijddag als de zaterdag top vond”, aldus Ritsma, die vindt dat er in ieder geval een beter programmaformat te vinden moet zijn.

„Misschien moet het toernooi wel over vier dagen uitgesmeerd worden. Dan reserveer je de eerste twee dagen voor de sprinters en de laatste twee voor de allrounders. Het zou er een stuk overzichtelijker door worden. In Thialf was het toernooi een succes, maar als je dit evenement op deze manier in het buitenland organiseert, komt er haast niemand naar kijken.”

Ritsma vindt – net als velen – dat de ISU moet streven naar een kalender met minder titeltoernooien. „De schaatssport heeft helden nodig. Sven Kramer is zo’n held en hij doet het fantastisch. Maar in z’n algemeenheid geldt: naarmate er meer titels zijn, worden ze minder speciaal.”