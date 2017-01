Cillessen raakte tijdens de winterstop geblesseerd aan een kuit, maar is inmiddels voldoende hersteld om tegen Athletic Bilbao in actie te kunnen komen. Na het verlies in de heenwedstrijd van vorige week (2-1) staat er wel wat druk op het duel. De spelers kregen van Luis Enrique zelfs geen toestemming om afgelopen maandag naar het FIFA-gala te gaan, omdat alle focus op het bekerduel met Bilbao moest.

Barça kan wel een succesje gebruiken, want na het gelijkspel van zondag tegen Villarreal (1-1) in de competitie is de achterstand op koploper Real Madrid gegroeid tot acht punten.