Alle drie de Nederlanders stonden aan de aftrap in het St. Mary's Stadium, waar de eerste mogelijkheid voor de bezoekers was. Adam Lallana legde de bal klaar voor Roberto Firmino, die zijn volley door doelman Fraser Forster uit het doel geranseld zag.

Een minuut later kon Nathan Redmond aan de andere kant vrij inschieten, maar ook Liverpool-goalie Loris Karius verwerkte de eerste doelpoging op uitstekende wijze. Dat lukte hem opnieuw een minuut later niet, toen Ragnar Klavan de fout in ging en Redmond werd gelanceerd door Jay Rodriguez. Ditmaal zorgde de spits wel voor de openingstreffer.

Karius belangrijk

Liverpool kon daar voor rust niet meer tegenoverstellen dan een slap schot van James Milner in de korte hoek, terwijl Clasie van grote afstand Karius op de proef stelde. De Duitse keeper hield zijn ploeg op slag van rust in de race, door een schot van andermaal Redmond (op aangeven van Dusan Tadic) te keren.

Ook na de thee kreeg Southampton dotten van kansen om het duel te beslissen. Rechtsback Cedric schoot de bal na een uiterst snelle counter vrij voor Karius in het zijnet, terwijl opnieuw Redmond op aangeven van Jack Cork een stiftbal op de lat zag eindigen. De bezoekers deelden zo nu en dan speldenprikjes uit via Philippe Coutinho, die na twee maanden blessureleed zijn rentree maakte, maar kwamen niet tot scoren, waardoor het in de return op Anfield over twee weken móet winnen om zich te plaatsen voor de finale.