Barça kon de eerste zege van het nieuwe kalenderjaar goed gebruiken. De club verloor vorige week niet alleen het eerste bekerduel met Athletic Bilbao in de achtste finales (2-1), maar kwam zondag in de competitie ook niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Villarreal. Daardoor is de achterstand op koploper Real Madrid al opgelopen tot acht verliespunten.

Buitenspel

Nadat eerst nog een glaszuivere goal van Luis Suarez wegens vermeend buitenspel was afgekeurd, volleerde de Uruguayaan even later wel raak. Op aangeven van Neymar schoot Suarez vanaf de rechterkant mooi tegendraads raak. Een benutte strafschop van Neymar kort na rust gaf Barcelona de zo gewenste marge van twee en leek de weg naar de kwartfinale simpel te plaveien.

De bezoekende Basken gaven zich echter niet zomaar gewonnen en kwamen via een puike kopbal van Enric Saborit snel terug. De flankspeler troefde op een voorzet van Gorka Elustondo rechtsback Sergi Roberto in de lucht af en klopte Jasper Cillessen koppend. Tien minuten voor tijd schoot Lionel Messi vanuit een vrije trap de formatie van Luis Enrique alsnog de kwartfinale in.