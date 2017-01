FC Twente moet wachten op CAS

FC Twente is door Matias Bunge voor het CAS gedaagd, omdat de zaakwaarnemer van Jesus Corona (nu FC Porto) nog recht heeft op 6,3 miljoen euro. De tukkers willen eerst weten waar het geld naartoe gaat, alvorens over te gaan tot betaling.

Hoofdpijndossier

De zaak-Corona is een van de hoofdpijndossiers die ook de Belastingdienst onderzoekt. Ondanks eventuele naheffingen hoopt FC Twente zo snel mogelijk gebruik te kunnen maken van de garantstelling van de gemeente Enschede van maximaal 32 miljoen euro.

"Wij hebben inmiddels aan alle voorwaarden van de gemeente voldaan, maar de uitkomsten van het Belastingdienstonderzoek zijn nog onzeker”, aldus Erik Velderman, de nieuwe financieel directeur, tijdens de nieuwjaarsreceptie. Met de garantstelling kan de club de huidige schuldenlast herfinancieren. "We beseffen dat we veel vragen, maar gelukkig is er veel vertrouwen vanuit de gemeente. We hopen dat de definitieve raadsbehandeling op korte termijn plaatsvindt.”

Topsalarissen passé

FC Twente wil de komende jaren de salarishuishouding verder normaliseren. Topsalarissen zijn passé. Al kan ook een talentvolle speler als Joachim Andersen (20) door een staffel in zijn contract bijvoorbeeld nog een aardige kostenpost worden. Hoe vaker de verdediger in actie komt, hoe vaker Twente zijn oude club FC Midtjylland een flink bedrag moet betalen.

Op transfergebied speelt er op dit moment niets in de Grolsch Veste, aldus technisch directeur Jan van Halst. FC Twente versterkte zich tussentijds met de transfervrije Oussama Assaidi. Kyle Ebecilio en Torgeir Börven, die niet meegingen op trainingskamp, staan op de nominatie om te vertrekken.