'Feyenoord City cruciaal voor doorgroei'

"Voor het topsportklimaat dat we in alle geledingen nastreven is dit op korte termijn zo belangrijk", zegt algemeen directeur Eric Gudde. "En op de lange termijn is natuurlijk Feyenoord City cruciaal voor de doorgroei van de club."

Gudde is zelf altijd een fan geweest van De Kuip. Als ex-voetballer en oud-trainer in de top van het amateurvoetbal zit hij in het stadion elke wedstrijd nog altijd op het puntje van zijn stoel en leeft hij mee. "Hoe mooi en fantastisch dit stadion, waar we nu staan, ook is, om onze concurrenten voorbij te gaan moeten we naar een stadion dat groter is, meer faciliteiten biedt en dat meer geld oplevert. Hoe vervelend we het ook vinden, ook met het voetbal zitten we helaas in een geldwereld. Als je wil meedoen in de top moet je naast al je andere zaken als opleiding, ontwikkeling en beleid ook geld hebben."

Climax

In dat opzicht breekt in het voorjaar net zo’n spannende tijd aan als rond de mogelijke climax in de titelstrijd. De gemeenteraad van Rotterdam buigt zich aan het eind van het seizoen over Feyenoord City en het nieuwe stadion. Gudde: "Op beide vlakken moeten we onverstoorbaar ons best doen en uiteindelijk de punten binnenhalen."