"Kashima Antlers ging hierdoor naar de finale. En terecht, want die penalty verdienden ze.” De international werd na afloop bedolven onder de complimenten, maar was licht kritisch. Doordat Kassai de beelden zelf aan de rand van het veld terugkeek, duurde het bijna een minuut tot de bal op de stip lag. "Dat had ik liever ook sneller gewild, maar de beslissing was moeilijk, omdat de speler (Daigo Nishi, red.) al dan niet strafbaar buitenspel stond. We hadden dertig camera’s, dus moesten ook de juiste beelden eruit vissen. In een halve finale van een WK moet je wel honderd procent zeker zijn als je een scheidsrechter overrulet.”

Primeur

Makkelie had eerder in Nederland als veldscheidsrechter de primeur van een semi-livetest (zonder mogelijkheid voor hem de beelden terug te kijken) en gaf Willem II-speler Anouar Kali op advies van videoreferee Pol van Boekel rood voor een harde overtreding op Ajacied Lasse Schöne. "Ik toonde eerst de gele kaart, maar de herroepen beslissing werd direct geaccepteerd. Dat er tijdens het WK door Atletico Nacional nog zo veel werd geprotesteerd bij Kassai, verbaasde me daarom wel. Enerzijds had dat ermee te maken dat het spel nog lang doorging, maar anderzijds is duidelijk dat spelers moeten wennen aan de videoreferee. In Nederland experimenteren we daar al twee jaar mee; voor de deelnemers aan het WK was het nieuw.”

In de kwartfinales van de KNVB-beker stapt de KNVB overigens over van de semi-livetest naar het volledige experiment met de videoreferee. "Het verschil met de testwedstrijden hiervoor is dat de veldscheidsrechter op zijn verzoek of op advies van de videoreferee tijdens de wedstrijd ook beelden kan terugkijken”, aldus projectleider Mike van der Roest. "Dat was voorheen voorbehouden aan de videoscheidsrechter.”

Ingrijpen

Makkelie ziet na zijn ervaringen in de regiewagen nog wel ruimte voor verbetering. "Het protocol kan iets worden bijgesteld. Er zijn zaken, waarbij we niet kunnen ingrijpen. Stel je voor, er wordt een vrije trap net buiten het strafschopgebied gegeven wegens hands, maar niet de verdediger maar de aanvaller zelf blijkt de bal tegen de arm te hebben gekregen. Dan mag de videoscheidsrechter nu niks zeggen. Maar vliegt die vrije trap erin, dan is dat volgens mij niet te verkopen. Dan zegt iedereen: ja hallo, er zat toch een videoscheidsrechter! En er wordt software ontwikkeld om de videoreferee sneller te kunnen laten zien of het buitenspel was. Dat had de beslissing op het WK al flink versneld.”

De Nederlander staat er na het (door Real Madrid gewonnen) toernooi in Japan goed op bij de FIFA. "Soms schiet het wel eens door je hoofd: krijg ik niet te veel het stempel van videoreferee? Want ik wil op het veld ook de top bereiken. Het mooiste zou zijn als ik dat kan combineren. Misschien kan ik dan op eindtoernooien als veld- en videoscheidsrechter fungeren, waardoor het aantrekkelijker wordt om me uit te nodigen.”