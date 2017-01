’Ordinaire bezuinigingsmaatregel KNVB’

Vorig seizoen floot Nederlands beste scheidsrechter Björn Kuipers in elf (!) van de 34 speelronden niet en kwamen bijvoorbeeld Ed Janssen en Dennis Higler evenveel in actie. De afspraak was vijftien voor een héél seizoen. Maar de eerste zeventien speelronden werden al 27 duels gefloten door de goedkopere junioren, terwijl elk weekeinde internationals thuis zitten.

Een ordinaire bezuinigingsmaatregel volgens de arbiters zelf. "Het is een heel proces om jonge scheidsrechters naar de top te brengen. En de internationals fluiten internationaal ook tien tot twaalf duels”, houdt Van Egmond vol.