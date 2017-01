Net als alle andere scheidsrechters die uit onvrede hun lidmaatschap van de Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal (BSBV) hadden opgezegd, mocht Kuipers niet mee karten of naar de musical The Bodyguard. Terwijl het trainingskamp van drie dagen in Zeist voor de scheidsrechters onder meer als teambuilding diende.

"De leden van de personeelsvereniging van Unilever gaan ook naar een personeelsuitje en de niet-leden niet. Dat is met de BSBV hetzelfde”, verklaarde scheidsrechtersbaas Dick van Egmond de beslissing van de BSBV die kwaad bloed zette.