De nederlaag is bepaald geen schande want Haase is de nummer 59 van de wereld en Sousa staat op plaats 43 van de ranglijst genoteerd. De Portugees wist al zijn servicegames te winnen en moest slechts twee breakpoints onschadelijk maken. Haase leverde drie keer zijn service in.

Hij kan nu op weg naar Melbourne waar maandag de Australian Open begint. Hij is de enige Nederlandse man in het hoofdtoernooi.