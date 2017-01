Burger, Rus en Kerkhove ten onder in de zon

Vooral de uitschakeling van Cindy Burger, de nummer 131 van de wereldranglijst, was dramatisch. Ze was de favoriete tegen de Australische Olivia Rogowska, die een wildcard nodig had om mee te mogen doen.

De partij werd gespeeld in de brandende zon en duurde 2 uur en 34 minuten. De Australische, die werd gesteund door een paar honderd toeschouwers, was uiteindelijk mentaal sterker. Nadat Burger in de zinderende slotfase van de beslissende set een matchpoint miste bij 9-8, keerden de kansen. De Nederlandse sloeg twee dubbelfouten in de daaropvolgende game en ging even later roemloos ten onder (11-9).

Arantxa Rus verloor ook in de driesetter en deed dat tegen de hoger geplaatste Ana Bogdan uit Roemenië. Ook zij kon de beslissende ballen in de derde set niet scoren, maar hoeft niet ontevreden te zijn met haar niveau. Haar trainingsperiode kon Rus niet optimaal benutten door ziekte en een elleboogblessure. Daarom is ze pas weer een week optimaal aan het trainen.

Lesley Kerkhove was de derde Nederlandse die in actie kwam op Melbourne Park. Zij ging roemloos ten onder tegen de sterke Servische Aleksandra Krunic.

Eerste drie uitslagen met Nederlanders:

Olivia Rogowaska (275 wc) – Cindy Burger (138): 2-6, 6-2, 11-9

Ana Bogdan (Roe, 125) – Arantxa Rus (181): 3-6, 6-1, 6-4

Aleksandra Krunic (Ser, 124) - Lesley Kerkhove (185): 6-3, 6-2