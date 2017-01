Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Krajicek verslaat Lemoine in Melbourne

35 min geleden ANP

Tennisster Michaëlla Krajicek heeft donderdag in de eerste ronde van de kwalificaties van de Australian Open het Nederlandse onderonsje met Quirine Lemoine gewonnen. Ze was in Melbourne met 6-2 6-0 te sterk.