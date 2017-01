Milik krijgt goed nieuws van dokter

Milik (22), die afgelopen zomer voor 32 miljoen van Ajax naar de Italiaanse club overging en een flitsende start kende in Napels, liep de zware knieblessure 8 oktober op tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Polen en Denemarken. Na de operatie waren de artsen al positief over een spoedig herstel en Milik heeft de revalidatie inderdaad voortvarend afgewerkt.

Het is nog niet bekend wanneer Milik weer zijn rentree in een wedstrijd zal maken voor de huidige nummer 3 van de Serie A. Voor zijn blessure scoorde de Pool in negen officiële duels voor Napoli zeven keer.