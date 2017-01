Contador: 'Dat motiveert me alleen maar extra'

Dat zegt de Spaanse renner in een interview met Cyclingnews. Het feit dat de Spanjaard inmiddels 34 jaar is en slechts vier renners er op die leeftijd of ouder erin zijn geslaagd de Tour te winnen, zegt hem niets.

"Waar het vooral om gaat op dit moment zijn de resultaten van tests waarin ik zie dat ik nog steeds het niveau heb om te winnen. Ik ken de statistieken over leeftijd, maar besteed er geen aandacht aan."

Evans

Cadel Evans was in 2011 de laatste Tourwinnaar op leeftijd: 34. Contadors seizoensopbouw bij zijn nieuwe ploeg Trek-Segafredo is vrijwel identiek aan die van vorig jaar. "De Tour staat centraal, maar als het alleen om die wedstrijd zou draaien, zou het wat saai worden. Er komen in het voorjaar een paar wedstrijden die er echt toe doen voor mij."