"Ik heb veel met Leroy gesproken en hij vertelde me dat het een grote club is met fantastische supporters", vertelt Narsingh op de website van Swansea. "Die gesprekken hebben een grote invloed gehad op mijn beslissing voor Swansea te kiezen. Ik heb de afgelopen twee, drie jaar veel naar de Premier League gekeken en zag Swansea altijd goed voetballen. Bovendien ben ik nu 26, een mooie leeftijd om mijn entree in de Engelse competitie te maken."

Rugnummer 28

Narsingh, die bij Swansea met rugnummer 28 gaat spelen, debuteerde in het seizoen 2008-2009 bij SC Heerenveen in het betaalde voetbal. In 2012 verhuisde hij voor 4,1 miljoen euro naar PSV. Bij de Eindhovense club groeide de geboren Amsterdammer uit tot Oranje-international. Narsingh droeg inmiddels negentien keer het shirt van het Nederlands elftal.

De buitenspeler had bij PSV een aflopend contract en mede daardoor was de Eindhovense club bereid om mee te werken aan zijn tussentijdse transfer, waarmee een afkoopsom is gemoeid van zo'n 4,6 miljoen euro.

"We staan laag, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we gaan klimmen", aldus Narsingh. "Ik kijk er naar uit om hier te spelen. Ik zal elke wedstrijd mijn best doen en hoop een belangrijke speler te worden."