„Jongens met bepaalde kwaliteiten, die het elftal naar een hoger niveau kunnen brengen”, denkt De Koning, met Go Ahead Eagles hekkensluiter met twaalf punten. De coach hoopt vurig dat de creativiteit en scoringsdrift van zijn ploeg met de drie winteraanwinsten wordt aangewakkerd. „We hebben een goaltje of zes te weinig gemaakt. Met Manu hebben we er wat meer scorend vermogen bij.”

De voormalig jeugdinternational (23) bewaart goede herinneringen aan zijn laatste ontmoeting met AZ. In april 2015 scoorde hij namens Feyenoord twee keer tegen de formatie uit Alkmaar, waar linksback Ridgeciano Haps na een blessure terugkeert in de basiself.

Go Ahead Eagles: geblesseerd: Daemen, David, Lambooij.

AZ: geblesseerd: Vlaar.