PSV houdt hand op de knip

Gezien de problemen voorin, zou je verwachten, dat PSV met dit geld direct de markt opgaat om de aanval te versterken. Dat is echter niet het geval. Op dit moment is Brands na het huren van middenvelder Marco van Ginkel niet genegen om andermaal de portemonnee te trekken. "Volgens mij hebben we genoeg spelers. Er is op dit moment geen noodzaak om direct te handelen, we hebben in de huidige groep voldoende opties om dit op te vangen.”

Met de transfer van Narsingh neemt Cocu afscheid van een echte buitenspeler, een speler met snelheid, een goede voorzet en krijt aan de schoenen. Hoewel dat type verder niet of nauwelijks beschikbaar is in zijn selectie, houdt ook Cocu rekening met de mogelijkheid, dat er geen vervanger komt. "We kijken zoals altijd rond, maar we gaan niet iemand halen om het halen. Als we geen speler kunnen vinden, die echt iets toevoegt, dan doen we het met de huidige groep.”

Enige financiële terughoudendheid is ook wel verstandig gezien de zeer reële kans, dat PSV het komend seizoen zonder de honingpotten van de Champions League moet stellen. De inkomsten in het lopende seizoen vallen ook al tegen door het geringe aantal punten in de Champions League en de Europese uitschakeling voor de kerst. Aan de andere kant had PSV Narsingh al graag afgelopen zomer verkocht. Toen was er wel degelijk een opvolger voor hem in het vizier: de Portugese Galatasaray-aanvaller Bruma. Dat plan mislukte omdat er geen geïnteresseerde club voor Narsingh kwam, terwijl Bruma ook nog eens als een tierelier begon te draaien bij zijn club.

Waar Cocu vorig seizoen nog zes spelers voor beide flankenposities had (Locadia, Pereiro, Bergwijn, Jozefzoon, Narsingh, Lestienne), zijn dat er inmiddels nog maar vier. Van dat kwartet is Locadia al vrijwel het hele seizoen niet inzetbaar door blessures en heeft Jozefzoon, die nauwelijks aan bod is gekomen in de eerste seizoenshelft, zijn zinnen gezet op een vertrek. De enige aanvulling is vooralsnog gekomen van Zinchenko, die in principe op de flanken kan spelen, maar tot nu toe de beste indruk heeft gemaakt als middenvelder.

De inzetbaarheid van Zinchenko morgen bij de herstart tegen Excelsior is onzeker. De Oekraïner miste gisteren door kuitklachten de training, die ook Bergwijn niet volledig meemaakte door fysieke problemen. De Peruaan Luiz Beto da Silva van Jong PSV heeft de afgelopen dagen mogen meetrainen en zou eventueel een aanvulling kunnen zijn, al heeft hij dit seizoen nog niet overtuigd in de Jupiler League.

Tegen Excelsior, maar ook verderop in de tweede seizoenshelft houden de opties dus niet over voor Cocu. Gezien het gebrek aan aanvallers en de overdaad aan middenvelders zou het een oplossing kunnen zijn om 4-4-2 te gaan spelen. "Ik wil niet zeggen, dat we ons eigen systeem helemaal overboord gooien, maar het zou wel iets zijn, dat we kunnen gaan gebruiken gezien de spelers die we tot onze beschikking hebben”, zei Cocu daarover in Spanje.