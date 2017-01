Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Barça ontslaat manager na 'kritiek' op Messi

46 min geleden ANP

FC Barcelona heeft een medewerker van de club zonder pardon ontslagen voor weinig vleiende opmerkingen over Lionel Messi. Het gaat om Pere Gratacós, oud-speler van de Catalaanse topclub, die verantwoordelijk was voor de betrekkingen met de Spaanse voetbalbond. Gratacós stelde vrijdag na de loting voor de kwartfinales van het Spaanse bekertoernooi de status van superster Messi ter discussie en dat werd hem niet in dank afgenomen.