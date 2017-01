'Sinkgraven in spoor van Barça's Sergi'

"Heel eerlijk, het idee Sinkgraven linksback te zetten, komt bij Tonny vandaan”, verklapte trainer Peter Bosz in Portugal. "Hij vertelde het verhaal over Sergi. FC Barcelona had Stoichkov gekocht en die deed het fantastisch, waarna Johan Cruijff zei dat Sergi moest worden verkocht. Tonny zei het zonde te vinden, omdat het een goed ventje was. Hij dacht dat hij linksback kon worden”, aldus Bosz.

"Van Johan mocht hij hem daar in Barça B opstellen en na enige tijd vroeg Cruijff aan Tonny: ’Hoe doet hij het eigenlijk?’ Bruins Slot vond hem fantastisch. Hij was intelligent, zag het en stond altijd goed. ’Oké’, zei Johan. ’Morgen speelt hij tegen Galatasaray.’ Ik weet niet hoeveel interlands Sergi heeft gespeeld (56, red.) en hoelang hij in Barcelona heeft gestaan, maar het pakte geweldig uit”, wist de Ajax-trainer.