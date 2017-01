Recentelijk oogstte de oud-directeur van de KNVB, inmiddels belast met de organisatie van het komende EK vrouwen, kritiek omdat nagelaten was coryfeeën als Vera Pauw en Daphne Koster voor de loting van het Europees Kampioenschap uit te nodigen. Twee voetbalsters die als bondscoach en aanvoerder van Oranje aan de basis van de opgang van het vrouwenvoetbal hebben gestaan.

Het was typisch een misser van iemand zonder voeling met de sport.

Zoals Dennis Bergkamp inmiddels ook heeft ervaren. Vanwege het 125-jarig jubileum van de KNVB werd in 2014 besloten om de beeldentuin bij het KNVB Sportcentrum, van het in 1999 samengestelde Oranje van de Eeuw, met één speler uit te breiden. Het was de enige grote publieke actie die de bond in het jubileumjaar zou organiseren.

Kortom, een project waar de regie in handen van de ’baas’ zou moeten zijn.

Tienduizenden voetbalfans deden mee aan de verkiezing. Daarnaast zou de KNVB de keuze van de nog levende internationals van het Oranje van de Eeuw zwaar mee laten tellen. Dus een kleine moeite voor de directeur om een persoonlijke brief naar Johan Cruijff, Edwin van der Sar, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Marco van Basten, Wim van Hanegem, Ruud Krol, Johan Neeskens en Piet Keizer te sturen. In plaats daarvan pleegde een KNVB-medewerkster een paar telefoontjes en werden er wat mailtjes gestuurd. Uiteindelijk zouden slechts enkele iconen hun stem inleveren.

Advertentie

Ondanks deze slordigheid, kwam zowel bij de publieksactie als via de oud-internationals Dennis Bergkamp als de grote winnaar naar voren. Die liet in een reactie weten ontzettend trots te zijn om als dertiende voetballer aan het Oranje van de Eeuw te worden toegevoegd.

Alleen staat ruim twee jaar later het beeld er nog steeds niet. Pas afgelopen oktober werd er vanuit Zeist contact met Bergkamp opgenomen over de vervaardiging van het beeld. Dit gebeurde kort nadat ondergetekende bij de bond naar de status van de actie had geïnformeerd. De directe verantwoordelijkheid van de op 1 september als directeur gestopte Van Oostveen.

Alleen bleek die na december 2014 niets meer richting Bergkamp ondernomen te hebben. Het zoveelste bewijs hoe sleutelposities binnen de vaderlandse topsport te vaak ingenomen worden door bestuurders die ver van de bron afstaan. Toch mag Van Oostveen, die tevergeefs naar de directeursfunctie bij de KNWU solliciteerde, nu als dank voor bewezen diensten het EK vrouwenvoetbal organiseren.

Ook daarna komt er ergens wel weer een baan voor hem vrij. En blijft Van Oostveen op buitengewoon zakelijke wijze zijn beleid op de sport loslaten.