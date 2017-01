Wat het veld kwam aflopen, was een zwaar aangeslagen speler, het hoofd naar beneden, die heel klein leek tussen al die reuzen op het veld. Zelfs tegen Aston Villa zag je dat het goede gevoel ontbrak bij Janssen. Evenals het geloof, de wil om te scoren en ook de vanzelfsprekendheid van voetballen - zoals hij vorig seizoen deed bij AZ - bleken totaal afwezig. Scoor je als spits, dan ziet het meevoetballen er vaak verzorgd uit. Maar scoor je niet, dan ziet het er direct altijd zo onbeholpen uit. Zie Luuk de Jong bij PSV.

De Nederlandse competitie stelt niet veel voor. Maar facetten als de wil en het geloof om te scoren bezit Janssen in aanleg natuurlijk wel. Dat heeft hij een niveautje hoger dan bij AZ, namelijk bij het Nederlands elftal, laten zien. Maar bij Tottenham komt het er niet uit. Terwijl je het hem zo gunt. Zijn aaibaarheidsfactor is groot, omdat het een normale, leuke gozer is, die altijd hard wil werken. Dat heeft hij voor op Memphis, die van nature wrevel wekt, maar die qua sportieve ontwikkeling Janssen is voorgegaan.

Hij heeft bij Manchester United veel kansen gekregen na zijn transfer van PSV, maar Memphis zit inmiddels volledig op dood spoor. Ik ben bang dat Janssen daar ook zomaar op kan belanden. ’Hij heeft tijd nodig’, hoor je om je heen zeggen. Honderd procent waar. Ik raakte in mijn eerste jaar in Italië werkelijk geen bal goed. Uiteindelijk is het met mij redelijk goed gekomen. Maar geeft Tottenham Hotspur Janssen nog lang de tijd? Zelfs die Zuid-Koreaan lijkt hem voorbij gestreefd en over Kane hoeven we het helemaal niet te hebben.

Tottenham wil prijzen winnen, meedoen om de titel in de Premier League en zich plaatsen voor de Champions League. Zo’n club gunt zichzelf de tijd niet om aankopen - ook dure aankopen - te laten wennen in Engeland. Niemand moet raar opkijken als Spurs op zoek gaat naar een nieuwe spits. Hebben we Janssen dan met z’n allen verkeerd – te hoog in dit geval – ingeschat? Ikzelf geloof nog steeds in Vincent Janssen, maar hij zal snel moeten leveren zoals Kane bij Spurs, Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Diego Costa (Chelsea), Sergio Aguero (Manchester City) en Olivier Giroud (Arsenal). Het is misschien niet fair Janssen met deze jongens te vergelijken, toch werkt het zo in de top en zeker in de Premier League.

Intussen moet bondscoach Danny Blind zich grote zorgen maken om de stagnerende ontwikkeling van Janssen, want treedt er geen verbetering in dan heeft het zijn weerslag op Oranje.