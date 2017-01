Afgelopen week hebben clubs uit de nieuwe Tweede- en Derde Divisie met elkaar rond de tafel gezeten en zij laten weten dat de weerstand groeit. De voetbalbond stelt dat een meerderheid nog altijd wel aan de eisen wil voldoen of al heeft voldaan. Op hun beurt zeggen de amateurs dat van de 54 ploegen in de Tweede- en Derde Divisie er tien afkomstig zijn van profclubs (Jong FC Twente, Jong AZ, etc). "Dan houd je 44 echte amateurclubs over en bijna de helft daarvan komt financieel in de problemen als we verplicht worden om spelers in dienst te nemen. Of we kunnen geen geld meer besteden aan de jeugdopleiding”, aldus een woordvoerder namens de groep van twintig.

Te ingrijpend

Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht (gepromoveerd op mededingingsrecht), heeft de juristen van de KNVB er al meer dan eens op gewezen dat de licentie-eisen voor de amateurs ’te ingrijpend zijn op de arbeidsrelatie tussen de club en spelers’. Ze denkt vanuit haar vakgebied dat de amateurclubs een sterke zaak hebben als het spel hard wordt gespeeld. En daar ziet het volgens de clubs op dit moment ook naar uit.

"De regels die de KNVB oplegt aan haar eigen leden gaan te ver. De KNVB vindt het allemaal ’sporteigen’. Maar afspraken over het contracteren van spelers bij amateurclubs kunnen alleen bestaan als die onderling en uit vrije wil zijn vastgelegd, dus als het een onderdeel wordt van een cao."

Strijd met statuten

Daarnaast stelt Olfers dat veel clubs in hun statuten hebben staan dat ze een zuivere amateurclub zijn en geen spelers betalen. "Als de KNVB blijft eisen dat die clubs spelers gaan betalen, handelen de clubs in strijd met de eigen statuten”, aldus Olfers. "De clubs willen dit helemaal niet.”