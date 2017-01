Sinkgraven: 'Ik had het altijd wel in me'

"Het was een verrassing. Maar het gaat steeds beter en dan wordt het automatisch leuker. Naast Sergi is Arthur Numan natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld voor me. Hij haalde op deze manier het Nederlands elftal.”

Gretig

"Ik had het eigenlijk altijd wel in me, maar op het middenveld kwam het misschien nog niet zo tot uiting”, zegt de als middenvelder aangetrokken speler. "Dat het duelleren goed zou gaan, wist ik eigenlijk wel van mezelf. Ik probeer veel voor mijn directe tegenstander te komen. Vaak gaat dat goed, en soms ben ik iets te gretig. Daar moet ik een goede balans in vinden”, aldus Sinkgraven.

Toch weet de voormalig SC Heerenveen-speler niet of hij altijd vleugelverdediger zal blijven. "Het middenveld zet ik niet zo maar uit mijn hoofd. Maar het is nu zaak om zo veel mogelijk te leren als verdediger. Dat maakt me uiteindelijk als middenvelder ook multifunctioneler.”