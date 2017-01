Ajax lijkt El Ghazi kwijt te raken

De vleugelspits van de Amsterdammers heeft op enkele details na een akkoord bereikt met de nummer 12 van de Franse Ligue 1. El Ghazi hoopt de overgang na het weekeinde te kunnen afronden.

Cristiano Ronaldo

Officieel heeft Lille zich nog niet bij Ajax gemeld, maar dat hoeft ook niet, omdat zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes (onder meer ook begeleider van Cristiano Ronaldo) de afkoopsom van de buitenspeler zwart op wit heeft. Die zou naar verluidt zeven miljoen euro bedragen.

El Ghazi staat nog tot de zomer van 2019 bij Ajax onder contract. Ook Galatasaray en Lazio Roma waren geïnteresseerd in de Ajacied, maar diens voorkeur lijkt nu toch uit te gaan naar de Franse competitie.

Kluivert

Het is zeer de vraag of El Ghazi nog deel uitmaakt van de wedstrijdselectie voor het duel met PEC Zwolle van zondagmiddag. Trainer Peter Bosz zit door het ontbreken van Bertrand Traoré, Pelle Clement en Vaclav Cerny dun in zijn vleugelspelers, waardoor de coach Matteo Cassierra of Justin Kluivert nog als optie heeft om op te stellen in het IJsseldelta Stadion.