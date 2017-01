De Nederlander finishte de laatste, 64 kilometer korte etappe in 36 minuten en 46 seconden. Daarmee eindigt de Iveco-coureur op de derde plaats in de eindstand van het truckklassement.

De Nederlander wist de Dakar Rally te winnen in 2012 en 2016. In 2014 werd hij tweede, in 2004 en 2009 eindigde hij ook al als derde in de eindstand.

Winnaar

De Rooy kwam uiteindelijk 41 minuten en 19 seconden tekort op de 27 uur, 58 minuten en 24 seconden van de winnaar, De Rus Eduard Nikolaev van Kamaz. Zijn land- en teamgenoot Dmitry Sotnikov werd tweede op bijna 19 minuten achterstand.

De teamgenoot van De Rooy, Federico Villagra uit Argentinië, werd uiteindelijk vierde - Airat Mardeev van Kamaz vijfde.