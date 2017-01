Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Knegt onderuit op EK shorttrack

1 uur geleden

Sjinkie Knegt is tijdens de EK shorttrack onderuitgegaan tijdens de 1500 meter. De 27-jarige Nederlander probeerde in de laatste ronde een achterstand goed te maken. Dat resulteerde in een val.