De Fries maakt dit jaar zijn debuut op het podium van de Lakeside Country Club. Hij begon in de halve finale voortvarend en nam snel een voorsprong van 2-0 in sets. Fitton trok de stand gelijk en tot 3-3 gingen de spelers gelijk op. Noppert trok de wedstrijd vervolgens naar zich toe. Hij nam opnieuw een voorsprong en gaf die niet meer uit handen.

In de finale van het Lakeside World Darts Championship speelt Noppert zondagavond tegen Glenn Durrant of Jamie Hughes. Dit is nog niet bekend. Het toernooi is het WK van dartsbond BDO. Dat is het kleine broertje van de PDC. Bij deze bond werd Michael van Gerwen eerder deze maand wereldkampioen.