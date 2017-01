Bondscoach Jeroen Otter: 'Schulting werd gepiepeld' 

Bondscoach Jeroen Otter begreep weinig van de beslissing van de jury. "Ze werd in mijn beleving gepiepeld door de scheidsrechter in de halve finales. Er gebeurde wel degelijk wat, maar dat Fontana en Suzanne. Fontana zat haar landgenote (Martina,red.) Valcepina te beschermen. Die dacht: ik blijf lekker tweede. Dan gaan wij samen naar de halve finales en dan kan ik later profiteren. Suzanne sprong erin, en lag duidelijk voor. Ze viel met haar schouder tegen de heup van Suzanne. De scheidsrechter liet zich een beetje foppen", aldus Otter.

Op de 1500 meter maakte Schulting, die tijdens de relay hard viel, volgens Otter geen verstandige beslissing. "Ze had kunnen winnen. Ze koos er helaas voor om buitenom te gaan bij de Russinnen, waardoor Fontana binnendoor kwam. Als Fontana niet was gekomen, was Suzanne binnendoor gekomen", aldus de bondscoach, die zijn pupil vierde zag worden op die afstand.

Schulting bezet de zevende plek in het klassement. Na haar verrassende winst op de 500 meter staat Rianne de Vries tweede. Zondag volgen de 1000 meter en de superfinale (3000 meter).