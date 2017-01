premium

Groningen ruim langs Heracles in wit Almelo

45 min geleden ANP

FC Groningen is zaterdag Heracles Almelo voorbijgestoken in de eredivisie. De club van Ernest Faber won de uitwedstrijd in het besneeuwde Polman Stadion overtuigend met 4-1 en ruilde de tiende plek in voor de negende.