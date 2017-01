Real-icoon Raul geniet van record Messi

Messi tekende tegen Las Palmas voor voor de 2-0 in de 5-0 zege. Dat betekent dat de topscorer nu tegen alle 19 tegenstanders in La Liga heeft gescoord. Het betekent ook dat hij nu tegen 35 clubs heeft gescoord in competitieduels. En dat is een evenaring van het record van Raul.

De Spanjaard, die tussen 1994 en 2010 in het eerste van Real speelde, reageerde via twitter en liet weten elke keer weer te genieten van de doelpunten van Messi. De Argentijn is met 14 doelpunten met ploeggenoot Luis Suarez gedeeld topscorer in de Spaanse competitie.