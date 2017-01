FOTO'S Geblesseerde Vertonghen schreeuwt het uit: 'Dit is heel triest'

Het ging mis toen Vertonghen na 65 minuten spelen wilde voorkomen dat de bal over de zijlijn ging. De verdediger leek verkeerd neer te komen en ging naar de grond. Hulp was snel te plaatse, maar mocht niet baten. Vertonghen moest zich laten vervangen.

"Het is heel triest", liet trainer Mauricio Pochettino na de wedstrijd weten. "Het is heel teleurstellend voor ons, omdat Jan heel veel pech had toen hij de blessure opliep. We moeten afwachten en hopen dat het niet zo erg is als we vrezen. Hij wordt zondag en maandag onderzocht en we gaan er alles aan doen om hem bij te staan en te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer fit is."

Vertongen stapte in de zomer van 2012 over van Ajax naar Tottenham. Sindsdien is de 85-voudig Belgisch international een belangrijke speler bij de Londenaren. In ruim vier seizoenen kwam hij tot bijna 180 duels.