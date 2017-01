,,Natuurlijk voelt het anders’’, zegt Bertens in Melbourne. ,,Ik voel me vooral ook fitter en sterker dan vorig jaar. En ja, je wordt ook wel wat anders behandeld want er was bijvoorbeeld ineens ‘locker’ voor me gereserveerd in de kleedkamer. Ze proberen het de geplaatste speelsters toch nog net iets meer naar de zin te maken.’’

Uit het antwoord op de volgende vraag blijkt dat Bertens toch vooral ook bescheiden en gewoon is gebleven. Dus je hoort nu eigenlijk bij de toppers? Bedeesd: ,,Misschien, stiekem een heel klein beetje wel ja.’

