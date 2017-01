Heerenveen stuntte in de huidige transferperiode met het (tijdelijk) vastleggen van Ødegaard. "Het was een bijzondere week, alles is nieuw voor me", vervolgde het grote Noorse voetbaltalent. De verwachtingen rond zijn persoon zijn hooggespannen. "Ik probeer me niet bezig te houden met wat andere mensen van me verwachten, maar ik doe mijn eigen ding."

Ødegaard hoopt in Friesland snel van grote waarde te zijn. "Ik heb graag de bal en zo hoop ik het team te helpen aan kansen en doelpunten." De jonge voetballer heeft nog geen rijbewijs en wordt de komende periode vooral door zijn vader naar het trainingscomplex van Heerenveen gebracht. "Ik heb wel al een fiets", aldus een lachende Ødegaard. Vooralsnog staat de tweewieler binnen gestald. "Eerst wachten tot het warmer wordt."

SC Heerenveen won met 2-0 van ADO Den Haag. Reza Ghoochannejhad zorgde voor beide doelpunten. De Friese club staat in de Eredivisie nu op een vierde plek.